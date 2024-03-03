Команда Ротаня в большинстве не дожала Зарю: конкуренты за место в элите поделили очки – видео

В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором Александрия принимала Зарю. Поединок соседей по турнирной таблице не выявил победителя.

Александрия – Заря 0:0

Удаление: Джордан, 72

Александрия и Заря неудачно провели первую половину чемпионата УПЛ. Наверстать упущенное команды должны в весенних матчах, пишет 24 Канал.

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Никто не хотел проигрывать

В предыдущем туре Заря минимально победила Ворсклу (1:0). А вот поединок Александрии с Шахтером (0:0) завершился скандалом. В составе команды Ротаня играл Иван Калюжный, которого "забыли" заявить на сезон. Из-за нарушения "горожанам" грозит техническое поражение 0:3.

В отчетном матче у хозяев поля снова вышел Калюжный, но на этот раз участие хавбека было законным. Его заявили накануне матча – 29 февраля.

Относительно самого поединка, то это была игра равных соперников. Обе команды имели возможности забить победный мяч. Во втором тайме Заря осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку за фол в центре поля получил бразилец Джордан.

Однако футболисты Александрии не сумели воспользоваться численным преимуществом. Даже тройная замена, которую осуществил тренерский штаб "горожан", не принесла дивидендов. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

У Александрии после 18 сыгранных туров набрано 18 очков. Один балл команда Ротаня потеряет после рассмотрения КДК скандального матча с Шахтером.

Заря несколько закрепилась над зоной переходных матчей. "Мужики" потеснили с 12-го места Оболонь, которая проиграла Днепру-1 (0:1). Однако преимущество команды Коваля над "пивоварами" составляет лишь 1 балл.

Видеообзор матча Александрия – Заря