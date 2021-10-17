Александрия – Ворскла 1:2

Голы: Калюжный, 53 – Рангел, 14, 39

Удаление: Кожушко, 76 (Александрия)

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Если бы не матч Шахтер – Заря, то поединок Александрии с Ворсклой претендовал бы на вывеску центрального в 11-м туре УПЛ.

К очной игре Ворскла подходила в статусе 4-й команды чемпионата. Зато Александрия занимала 6-е место, проигрывая полтавчанам 3 очка.

Победа Ворсклы выводила бы команду на чистое третье место. Зато победа хозяев позволяла александрийцам догнать соперника.

Перед матчем у Ворсклы возникли серьезные кадровые проблемы. По данным "Футбол 1/2/3", Давид Пуцлин, Владимир Чеснаков, Валерий Бондаренко и Владислав Вакула не попали в заявку из-за повышенной температуры.

Забегая вперед, следует сказать, что во время матча проблемы возникли в Александрии. На 20 минуте у Кирилла Ковальца "поехала" нога – жуткая травма, из-за которой он не смог продолжить поединок.



Травма Кирилла Ковальца / Скриншот трансляции на канале "Футбол 1"

Быстрый гол Ворсклы

Гостям из Полтавы удалось быстро открыть счет в игре. На 14 минуте подопечные Юрия Максимова удачно вбросили аут, после чего Пешич сделал навес в штрафную. Там удачно на втором этаже сыграл Рангел и головой направил мяч в сетку.

Видео гола Рангела

После пропущенного гола Александрия забрала мяч под свой контроль. Травма Ковальца добавила поединку нерва: футболисты Александрии начали действовать более жестко. Также со скамьи хозяев постоянно раздавалось "Вперед!"

Но во второй раз отличиться в матче суждено Ворскле и снова это сделал новичок полтавчан Рангел. Бразилец сохранил мяч в центре поля, после чего побежал в нападение. Зато Тиль прекрасно развернул атаку пасом на Степанюка, который и выкатил на Рангела. Форвард легко переправил мяч в сетку.

Видео второго гола Рангела

Под занавес тайма Александрия могла отыграть один мяч. После подачи углового Спинелли выиграл верховую дуэль у Скляра и ударом головой отправил мяч в стойку. Мяч залетал в ворота, но Дмитрий Ризнык выбил его ногой.

Александрия почти отыгралась

Александрия вышла после перерыва с желанием быстро забить гол. И уже на 2-й минуте имела основания рассчитывать на гол. Мирошниченко нанес красивый обводящий удар. Казалось, что мяч летит в "девятку", но нет – перекладина!

Через несколько минут Ризныку пришлось спасать Ворсклу: Кожушко отобрал мяч вблизи "бровки", раскачал защитников и пробил с острого угла. Голкипер отбил мяч.

Ворскла не выдержала давление Александрии и все-таки пропустила на старте второго тайма. Мирошниченко разрезной передачей нашел Кирюханцева, который выкатил на Калюжного. Ива, словно на тренировке, переправил мяч в ворота.

Видео гола Калюжного

Довольно быстро Александрия могла сравнять счет: Кирюханцев завоевал мяч и прострелил на Кожушко. Олег уже видел мяч в воротах, но его удар заблокировал Пердута.

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Александрия давила на Ворсклу и была близка, чтобы сравнять счет. Однако на 76 минуте свою команду подвел Кожушко. Олег получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Когда Олег покидал поле, то еще и оттолкнул Рангела.

Арбитр матча Николай Балакин начал раздавать карточки: по желтой получили Рангел и Мирошниченко. Также с поля удалили Сергея Локтинова из тренерского штаба Александрии и наставника Ворсклы Максимова. Последний купился на провокацию Локтинова.

В ответ Балакин услышал с трибун привычное для украинского футбола "судья пи**р*с!"

Оставшись в большинстве, Ворскла сразу создала острый момент. Кане накрутил защитников и с острого угла пробил по воротам. Билык отбил мяч и сохранил интригу.

На 90 минуте Александрия получила великолепный шанс вырывать ничью. Кушниренко ошибся и позволил Калюжному отобрать мяч. Иван вошел в штрафную и пробил в верхний угол, однако Ризнык отбил мяч.

Ворскла в следующей же атаке должна была закрывать матч: Тиль остался один в штрафной и, обыграв Билыка, направил мяч в пустые ворота. Но Гринь ценой повреждения не позволил мячу пересечь линию ворот – героическое спасение!

На последней минуте игры Бабогло срезал Скляра в штрафной Ворсклы – жесткое нарушение и желтая карточка для игрока Александрии. На этом жестком моменте команды и завершили игру – тяжелая победа гостей.

Александрия – Ворскла: видеобзор

Благодаря победе Ворскла обошла Днепр-1 и вернулась на 3-е место – 24 очка. Александрия осталась на 6-й строчке – 18 очков.