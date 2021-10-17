Минай – Десна 0: 0

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Минай начал матч с серии угловых. Ни один из них не завершился результативно. Уже через несколько минут хозяева едва не открыли счет в матче. Но в последний момент выход один на один разрушил защитник Десны Селин.

Петрусенко опасно пробивал со штрафного – мяч пролетел рядом с дальней стойкой. Черниговский клуб ответил значительно острее. Будковский откликнулся на передачу с фланга от Безбородко. Отличный шанс не реализовал нападающий Десны, который в упор расстреливал в падении ворота хозяев.

Два замечательных момента упустил Вишневский. Сначала он не реализовал выход один на один с голкипером Десны, а уже впоследствии сыграл на добивании. Но его удар был значительно выше ворот.

Хозяева были более активными в течение первого тайма. Это не изменило счет. Первый тайм завершился с нулевым счетом.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Тайм нереализованных моментов хозяев

Команды более ровно начали вторую 45-минутку. Калитвинцев решился на дальний удар – голкипер Миная уверенно сыграл на линии. Правда, мяч после мощного удара полетел прямо в центр ворот, где стоял Кучер.

Каркас ворот! Уже через несколько секунд Юрченко с мячом оказался перед воротами, но попал в дальнюю стойку.

Вишневский в третий раз мог стать автором гола. Нападающий хозяев пробил головой в угол ворот, но с линии мяч выбил опытный Селин. Снова активный Вишневский пробил из-за пределов штрафной – Литовка забрал мяч в руки.

Селезнев не успел выйти на поле со скамейки для запасных, как уже мог забить. Евгений ударом с разворота пробил в ворота Десны. Мяч пролетел над перекладиной.

Селезнев не попал в пустые ворота после великолепной передачи Ахмедзаде. Очень опасный штрафной в конце матча заработал нападающий Миная – Хахлев пробил в стенку из игроков Десны.