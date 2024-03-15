Решающий гол со стандарта: капитан Александрии принес победу над Ворсклой – видео

Поединок Александрия - Ворскла продолжил программу 21-го тура УПЛ. Команда Руслана Ротаня одержала вторую подряд победу в 2024 году.

Александрия – Ворскла 1:0

Гол: Ковалец, 68

В предыдущем туре Александрия достаточно неожиданно на выезде победила амбициозное Полесье (2:1). Зато Ворскла имела приятную серию из двух побед над Черноморцем (1:0) и Вересом (2:1), пишет 24 Канал.

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Александрия продолжает набирать очки

В первом тайме соперники не порадовали болельщиков большим количеством опасных моментов. Футболисты больше заботились о защите собственных ворот.

Судьбу поединка решил стандарт во втором тайме. На 68-й минуте встречи Даниил Скорко, который только появился на поле, сделал навес в штрафную площадь. Первым на мяче оказался капитан Александрии Кирилл Ковалец, которому осталось только подкорректировать шаровидного в рамку ворот.

Ворскла имела возможности спасти поединок. В компенсированное время Илья Крупский нанес удар головой, но голкипер хозяев Никита Шевченко сыграл надежно.

В итоге Александрия одержала вторую подряд победу, продлив беспроигрышную серию до трех матчей.

После 20-ти сыгранных матчей команда Руслана Ротаня расположилась на 11-й строчке. В активе Александрии 23 очка.

Ворскла ухудшила шансы побороться за место в еврокубках. Подопечные Сергея Долганского сохранили седьмую строчку в турнирной таблице.

Видеообзор матча Александрия – Ворскла