Олександрія – Ворскла 1:0

Гол: Ковалець, 68

У попередньому турі Олександрія досить несподівано на виїзді перемогла амбітне Полісся (2:1). Натомість Ворскла мала приємну серію з двох перемог над Чорноморцем (1:0) та Вересом (2:1), пише 24 Канал.

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Олександрія продовжує набирати очки

У першому таймі суперники не порадували вболівальників великою кількістю небезпечних моментів. Футболісти більше дбали про захист власних воріт.

Долю поєдинку вирішив стандарт у другому таймі. На 68-й хвилині зустрічі Данило Скорко, який тільки з'явився на полі, зробив навіс у штрафний майданчик. Першим на м'ячі опинився капітан Олександрії Кирило Ковалець, якому залишилося тільки підкоригувати кулястого у рамку воріт.

Ворскла мала можливості врятувати поєдинок. У компенсований час Ілля Крупський завдав удару головою, але голкіпер господарів Микита Шевченко зіграв надійно.

У підсумку Олександрія здобула другу поспіль перемогу, продовживши безпрограшну серію до трьох матчів.

Після 20-ти зіграних матчів команда Руслана Ротаня розташувалася на 11-й сходинці. В активі Олександрії 23 очка.

Ворскла погіршила шанси поборотися за місце у єврокубках. Підопічні Сергія Долганського зберегли сьому сходинку в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Олександрія – Ворскла