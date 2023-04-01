Александрия – Ворскла 3:0

Голы: Пердута, 25 (авт.), Кулаков, 41

Александрия и Ворскла провели встречу в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "горожане". Александрия доказывает, что именно они достойны пятого места в еврокубках от Украины, пишет 24 Канал.

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В конце концов, все получилось

Подопечные Руслана Ротаня сами от себя уже требовали победных поединков, поскольку под его руководством команда только играла вничью. Однако этот матч прервал компромиссную серию "горожан", а вот Ворсклу, наверное, устраивают места в середине таблицы чемпионата Украины.

Александрия уже в привычном для себя стиле начала навязывать свой футбол сопернику и в этот раз им это удалось. Уже на 25-й минуте матча "желто-черные" выбежали в скорую атаку, Максим Третьяков обуздал мяч и направил его низом в штрафную Ворсклы. Там завершить моментом голом должен Олег Кожушко, однако эту ответственность на себя взял капитан полтавчан Игорь Пердута, который в борьбе переправил мяч в свои ворота, 1:0.

Уже в конце первого тайма, а именно на 41-й минуте матча, Александрия смогла логически удвоить свое преимущество. "Городяне" снова направили мяч в штрафную соперника, где Олег Кожушко аккуратным пасом вывел Андрея Кулакова на ударную позицию. Тот, в свою очередь, без лишних проблем и колебаний воспользовался своим предоставленным моментом и со спокойной душой отправил свою команду на перерыв, 2:0.

Во втором тайме Александрия уже не бежала вперед и принялась играть по счету, отдав инициативу Ворскли. Но вот делать с таким преимуществом "зелено-белые" откровенно не знали, полтавский коллектив пытался что-то создать у ворот "горожан" и безрезультатно.

Александрия же играла в свое удовольствие, да еще и подкрепила это хорошим результатом. Гол пришел после подачи с угла поля, которую выполнил именинник Сергей Рыбалко. Полузащитник в свой день рождения ассистировал центрбеку Сергею Логинову, головой мощно отправившему мяч в правый угол ворот, 3:0.

Таким образом, Александрия закрепилась на 5 месте (31 очко в активе) чемпионата Украины, демонстрируя, что они и являются главным претендентом на последнее еврокубковое место. А вот Ворскла после поражения заняла 10-е место (20 очков в активе) турнирной таблицы, не посягая ни на что в текущем сезоне.

Видеообзор матча Александрия – Ворскла: