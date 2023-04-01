Олександрія – Ворскла 3:0

Голи: Пердута, 25 (авт.), Кулаков, 41

Олександрія та Ворскла провели зустріч в рамках 19-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "містяни". Олександрія доводить, що саме вони варті п'ятого місця у єврокубках від України, пише 24 Канал.

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Врешті-решт все вийшло

Підопічні Руслана Ротаня самі від себе уже вимагали переможних поєдинків, оскільки під його керівництвом команда тільки грала в нічию. Проте цей матч перервав компромісну серію "містян", а от Ворсклу, напевне, влаштовують місця у середині таблиці чемпіонату України.

Олександрія уже в звичному для себе стилі розпочала нав'язувати свій футбол супернику і цього разу їм це все-таки вдалося. Уже на 25-ій хвилині матчу "жовто-чорні" вибігли у швидку атаку, Максим Третяков приборкав м'яч та направив його низом у карний майданчик Ворскли. Там завершити моментом голом мав би Олег Кожушко, проте цю відповідальність на себе взяв капітан полтавців Ігор Пердута, який у боротьбі переправив м'яч у власні ворота, 1:0.

Уже наприкінці першого тайму, а саме на 41-ій хвилині матчу Олександрія змогла логічно подвоїти свою перевагу. "Містяни" знову направили м'яч у карний майданчик суперника, де Олег Кожушко акуратним пасом вивів Андрія Кулакова на ударну позицію. Той у свою чергу без зайвих проблем та вагань скористався своїм наданим моментом та зі спокійною душею відправив свою команду на перерву, 2:0.

У другому таймі Олександрія уже не бігла вперед та почала грати по рахунку, віддавши ініціативу Ворсклі. Та от робити з такою перевагою "зелено-білі" відверто не знали, полтавський колектив намагався щось створити біля воріт "містян", та безрезультатно.

Олександрія ж грала у своє задоволення та ще й підкріпила це хорошим результатом. Гол прийшов після подачі з кута поля, яку виконав іменинник Сергій Рибалка. Півзахисник у свій день народження асистував центрбеку Сергію Логінову, який головою потужно відправив м'яч у правий кут воріт, 3:0.

Таким чином, Олександрія закріпилася на 5-му місці (31 очко у активі) чемпіонату України, демонструючи, що вони і є головним претендентом на останнє єврокубкове місце. А от Ворскла після поразки посіла 10-у сходинку (20 очок у активі) турнірної таблиці, не зазіхаючи ні на що у поточному сезоні.

Відеоогляд матчу Олександрія – Ворскла: