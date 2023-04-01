Вереск – Кривбасс 0:1

Гол: Близниченко, 82 – Приходько, 51, Понедельник, 83

Вереск и Кривбасс провели встречу в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышел криворожский коллектив. Кривбасс догоняет Александрию в борьбе за еврокубки, а Вереск попал в зону вылета. 24 Канал.

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Не смогли добиться результата

Ровенский коллектив горит желанием доказать всем, что в турнирной таблице Украины они находятся не на своем месте, а вот Кривбасс потихоньку желает влезть в еврокубковую зону. "Волки" выглядели намного самоувереннее в первом тайме, чаще атакуя ворота своего соперника. Но вот забивать в составе народного клуба было некому.

Криворожский коллектив вообще ничего не предложил Вересу в первой половине встречи, однако они выдержали давление соперника, а на второй тайм собрались и вышли в лидирующие позиции. Из уст Юрия Вернидуба можно было услышать: "Не садитесь в защиту, поиграйте в футбол". К этим словам, наверное, игроки Кривбасса и прислушались.

В дебюте второй половины встречи криворожской команде все-таки удалось отличиться в ворота соперника, не смотря на то, что "волки" больше заслуживали забитый мяч. На 51-й минуте матча Максим Задерака продемонстрировал сольный проход и отдал передачу под расстрел Климу Приходько. Полузащитник "бело-красно-черных" в свою очередь без проблем закатил мяч в сетку ворот соперника, 0:1.

Но не долго Крибас радовался, поскольку на 60-й минуте встречи форвард криворожского коллектива Денис Устименко получил нелепую красную карточку, сформировавшуюся из двух желтых. Сначала нападающий локтем в борьбе ударил своего соперника, а впоследствии за свои болтовни и был дисквалифицирован с поля. Кривбасс теперь был вынужден снова сесть в защиту.

Команды подарили настоящую интересную концовку поединка. Сначала, на 82-й минуте встречи Вересс все-таки смог сравнять счет в матче после сомнительного пенальти. Андрей Близниченко развел мяч и голкипера по разным углам, забив впервые по возвращении в УПЛ. Но уже через мгновение на 83-й минуте матча Кривбасс снова вышел вперед. Андрей Понедельник, ставший виновником пенальти, с близкого расстояния головой расстрелял голкипера Вереса и все поставил на свои места, 1:2.

Однако "бело-красно-черные" все же смогли довести матч до своей победы. Кривбасс занимает 6-е (25 очков) место чемпионата Украины, наступая на пяти Александрии в борьбе за еврокубки. А вот амбициозный Верес опустился на 14-е место (18 очков) турнирной таблицы, рискуя вылететь из УПЛ.

Видеообзор матча Верес – Кривбасс: