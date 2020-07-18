В воскресенье, 19 июля, в последнем туре УПЛ сыграют "Александрия" и "Шахтер", букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

"Шахтер" – "Александрия: перед игрой

Этот матч для обеих команд не имеет никакого турнирного значения. "Шахтер" стал чемпионом, "Александрия" пятое место в турнирной таблице уже не покинет. Поэтому тренерам обеих команд придется изрядно потрудиться, чтобы найти мотивацию для своих футболистов, пишет 24 канал.

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Луишу Каштру это будет сделать, пожалуй, легче. Ведь на этот матч получится ближайший резерв, который будет стремиться показать себя в первой команде. "Горнякам" точно не помогут Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Додо и Алан Патрик, которые в отпуске. Из-за дисквалификации матч пропустят Давид Хочолава и Жуниор Мораес. Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка и Фернандо работают по индивидуальной программе, а Исмаили еще восстанавливается после травмы.

К ротации состава, чтобы дать отдохнуть лидерам команды, может прибегнуть и Владимир Шаран. Для "Александрии" этим матчем сезон не заканчивается. Впереди команду ожидает игра против "Мариуполя" в рамках плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы. Матч состоится 25 июля.

Стоит отметить, что "Шахтер" выиграл семь из восьми матчей в УПЛ после карантина, только раз сыграв вничью с "Зарей". А "Александрия" выиграла первый матч у "Зари", после чего попала в "черную полосу" – четыре поражения и две ничьи. И только в предыдущем туре победила на выезде "Десну".

Что прогнозируют букмекеры на матч "Александрия" – "Шахтер"

"Шахтер" является откровенным фаворитом этого матча. PariMatch оценивает победу "горняков" коэффициентом 1,53. Востоке цифры и в других букмекерских контор – от 1,50 в bet365 до 1,55 в 1xBet.

Зато победа "Александрии" имеет значительно более высокие показатели. PariMatch выставил коэффициент в 5,30 на победу хозяев матча. Несколько ниже коэффициент в bet365 – ровно 5,00.

Букмекеры ожидают, что матч окажется богатым на голы. Ставка на "тотал больше 2,5" – только 1,53. А "тотал меньше 2,5" – вплоть 2,41.

Напомним, матч "Александрия" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча в 19:30.