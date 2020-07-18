У неділю, 19 липня, в останньому турі УПЛ зіграють "Олександрія" та "Шахтар", Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

"Шахтар" – "Олександрія: перед грою

Цей матч для обох команд не має жодного турнірного значення. "Шахтар" став чемпіоном, "Олександрія" п'яте місце в турнірній таблиці вже не покине. Тож тренерам обох команд доведеться добряче попрацювати, щоб знайти мотивацію для своїх футболістів, пише 24 канал.

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Луїшу Каштру це буде зробити, мабуть, легше. Адже на цей матч вийде найближчий резерв, який прагнутиме себе показати в першій команді. "Гірникам" точно не допоможуть Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Додо та Алан Патрік, які у відпустці. Через дискваліфікацію матч пропустять Давид Хочолава та Жуніор Мораес. Віктор Коваленко, Євген Коноплянка та Фернандо працюють за індивідуальною програмою, а Ісмаілі ще відновлюється після травми.

До ротації складу, щоб дати відпочити лідерам команди, може вдатися і Володимир Шаран. Для "Олександрії" цим матчем сезон не закінчується. Попереду на команду очікує гра проти "Маріуполя" в рамках плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи. Матч відбудеться 25 липня.

Варто відзначити, що "Шахтар" виграв сім з восьми матчів в УПЛ після карантину, лише раз зігравши внічию із "Зорею". Натомість "Олександрія" виграла перший матч у "Зорі", після чого потрапила у "чорну смугу" – чотири поразки та дві нічиї. І лише в попередньому турі перемогла на виїзді "Десну".

Що прогнозують букмекери на матч "Олександрія" – "Шахтар"

"Шахтар" є відвертим фаворитом цього матчу. PariMatch оцінює перемогу "гірників" коефіцієнтом 1,53. Сході цифри й в інших букмекерських контор – від 1,50 в bet365 до 1,55 в 1xBet.

Натомість перемога "Олександрії" має значно вищі показники. PariMatch виставив коефіцієнт в 5,30 на перемогу господарів матчу. Дещо нижчий коефіцієнт в bet365 – рівно 5,00.

Букмекери очікують, що матч виявиться багатим на голи. Ставка на "тотал більше 2,5" – лише 1,53. Натомість "тотал менше 2,5" – аж 2,41.

Нагадаємо, матч "Олександрія" – "Шахтар" відбудеться в неділю, 19 липня. Початок матчі о 19:30.