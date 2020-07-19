"Олександрія" та донецький "Шахтар" завершили чемпіонат України нічиєю. 19-го липня у 32 турі УПЛ "Олександрія" вирвала нічию у компенсований час.

Олександрія – Шахтар 2:2

Голи: Довгий, 89, Банада, 90+1 – Тете, 23, Соломон, 32

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Хід матчу

"Олександрія" та "Шахтар" виходили на матч позбавлені мотивації, повідомляє 24 канал. Яскравим свідчення цього був той факт, що наставник "гірників" Луїш Каштру не приїхав на поєдинок.

"Шахтар" традиційно для кінця сезону постав у резервному складі. Та попри велику кількість молодих гравців, саме донеччани володіли ініціативою.

Перший момент у грі був у Соломона. Футболіст "Шахтаря" змістився у центр у стилі Коноплянки, але не влучив. "Олександрія" відповіла голом з офсайда.

Ще один момент Соломон мав після навісу з флангу: Манор пробив головою в руки Паньківу.

На 24 хвилині "Шахтар" відкрив рахунок у грі. Гол на свій рахунок записав талановитий бразилець Тете. Він отримав м'яч на межі штрафного, хитнув оборонців і пробив точно в кут.

Через 9 хвилин донеччани подвоїли перевагу. Соломон майстерно виконав штрафний, знявши павутину з "дев'ятки" воріт Паньківа.

До завершення тайму команди обмінялися ще двома вбивчими нагодами. Свої моменти не змогли реалізувати Сікан та Стецьков.

У другому таймі "Олександрія" більше розкривалася і команди грали на високих швидкостях.

Справжня кульмінація матчу настала наприкінці основного часу. На 89-й хвилині господарі відіграли один м'яч завдяки голу Довгого.

А вже на першій компенсованій хвилині нічию "Олександрії" приніс Банада.

Олександрія – Шахтар відеоогляд

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