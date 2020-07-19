В воскресенье, 19 июля, "Александрия" и "Шахтер" сыграют последний матч текущего розыгрыша чемпионата Украины по футболу. Болельщики этот матч могут просмотреть онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Александрии" в чемпионате Украины транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно "Футбол 1" покажет матч "Александрия" – "Шахтер" в прямом эфире, пишет 24 канал.

К теме: Александрия – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Начало трансляции со стадиона в 19:25, а сам матч начнется в 19:30.

Смотреть матч "Александрия" – "Шахтер" можно онлайн на сервисе Olt.tv. И доступ к трансляции платный.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Ни "Александрия", ни "Шахтер" уже не имеют турнирной мотивации. "Горняки" выиграли чемпионат, а "Александрия" никуда не сдвинется с 5-й ступеньки.