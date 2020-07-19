У неділю, 19 липня, "Олександрія" та "Шахтар" зіграють останній матч поточного розіграшу чемпіонату України з футболу. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі "Олександрії" у чемпіонаті України транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Саме "Футбол 1" і покаже матч "Олександрія" – "Шахтар" у прямому ефірі, пише 24 канал.

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Початок трансляції зі стадіону о 19:25, а сам матч розпочнеться о 19:30.

Дивитися матч "Олександрія" – "Шахтар" можна онлайн на сервісі Olt.tv. Та доступ до трансляції платний.

Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Ні "Олександрія", ні "Шахтар" вже не мають турнірної мотивації. "Гірники" виграли чемпіонат, а "Олександрія" нікуди не посунеться з 5-ї сходинки.