Руководство "Александрии" не слишком довольно последними результатами команды. Но клуб верит в силы и профессионализм Владимира Шарана.

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев опроверг информацию об увольнении Шарана, цитирует его слова FootBoom.

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Судьба Шарана

Могу сразу же дать опровержение, что вся информация о Шаране – ложь,

– заявил Китаев.

Он официально подтвердил, что никто в ходе сезона не думал о смене тренера. У Владимира Шарана есть цель и задачи, которые он добросовестно выполняет. Сейчас не то время, когда нужно менять тренера.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить Висенте Гомес, работавший в донецком "Олимпике". Но директор отметил, что это все чушь, потому что никто из клуба не выходил на связь с испанцем.

После 28 туров УПЛ "Александрия" расположилась на пятой строчке, подопечные Владимира Шарана проиграли последние 4 матча подряд.

Карьера Шарана в "Александрии"