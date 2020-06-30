Керівництво "Олександрії" не надто задоволені останніми результатами команди. Але клуб вірить у сили та професіоналізм Володимира Шарана.

Директор "Олександрії" Дмитро Кітаєв спростував інформацію про звільнення Шарана, цитує його слова FootBoom.

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Доля Шарана

Можу відразу ж дати спростування, що вся інформація про Шарана – неправда,

– заявив Кітаєв.

Він офіційно підтвердив, що ніхто в ході сезону не думав про зміну тренера. У Володимира Шарана є ціль і завдання, які він сумлінно виконує. Зараз не той час, коли потрібно змінювати тренера.

Раніше повідомлялось, що команду може очолити Вісенте Гомес, який працював у донецькому "Олімпіку". Але директор зазначив, що це все нісенітниці, тому що ніхто з клубу не виходив на зв'язок з іспанцем.

Після 28 турів УПЛ "Олександрія" розташувалась на п'ятій сходинці, підопічні Володимира Шарана програли останніх 4 матчі поспіль.

Кар'єра Шарана в "Олександрії"