"Олександрія" розповіла, чи звільнить Володимира Шарана
Керівництво "Олександрії" не надто задоволені останніми результатами команди. Але клуб вірить у сили та професіоналізм Володимира Шарана.
Директор "Олександрії" Дмитро Кітаєв спростував інформацію про звільнення Шарана, цитує його слова FootBoom.
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Доля Шарана
Можу відразу ж дати спростування, що вся інформація про Шарана – неправда,
– заявив Кітаєв.
Він офіційно підтвердив, що ніхто в ході сезону не думав про зміну тренера. У Володимира Шарана є ціль і завдання, які він сумлінно виконує. Зараз не той час, коли потрібно змінювати тренера.
Раніше повідомлялось, що команду може очолити Вісенте Гомес, який працював у донецькому "Олімпіку". Але директор зазначив, що це все нісенітниці, тому що ніхто з клубу не виходив на зв'язок з іспанцем.
Після 28 турів УПЛ "Олександрія" розташувалась на п'ятій сходинці, підопічні Володимира Шарана програли останніх 4 матчі поспіль.
Кар'єра Шарана в "Олександрії"
- Із січня 2010 року до грудня 2011 очолював "Олександрію", вивів її з першого місця у Прем'єр-лігу.
- Потім працював у львівський "Карпатах".
- З 2013 року знову очолив "Олександрію" і в сезоні 2014/2015 років вдруге вивів команду з Першої ліги до УПЛ (цього разу з 2 місця).
- У сезоні 2016/2017 років команда Шарана зайняла п'яте місце в УПЛ і вперше в історії здобула право виступати в єврокубках.
- За підсумком сезону 2018/19 років команда Шарана вперше зайняла 3 місце в УПЛ.
- У сезоні 2019/20 років команда виступала в груповому етапі Ліги Європи.