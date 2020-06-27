27 июня "Колос" сыграл с "Александрией" в матче 28 тура УПЛ. Ковалевцы одержали тяжелую победу.

Колос – Александрия 2:1

Голы: Лысенко, 20, 29 – Ковалец, 48

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Соперники подошли к очной встрече с не самыми удачными сериями. "Александрия" проиграла три последних поединка чемпионата, а "Колос" и того больше – 7.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте. Контратака "Колоса" завершилась пасом Морозко на ход Лысенко. Тот ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.

Видео первого гола Лысенко

Еще через 9 минут тот же Лысенко отметился дублем в матче. Смирный справа ворвался в штрафную, обыграв нескольких соперников, и прострелил в центр. Лысенко пробил в касание, и мяч после небольшого рикошета закатился в ворота мимо вратаря – 2:0.

Видео второго гола Лысенко

Отыграть один мяч александрийцы смогли лишь во втором тайме. Ковалец смело пошел в штрафную, накрутил пол-команды соперников и пробил под дальнюю штангу.

Видео гола Ковальца

Также на 68-й минуте пустые ворота были перед Ситалом при простреле с левого фланга от Ковальца, но форвард не замкнул в подкате.