Днепр-2 стремится приобрести полузащитника Кирилла Ковальца. Но Александрия. за которую выступает футболист, не планирует по дешевке отпускать его

Руководство Александрии оценило Кирилла Ковальца в 800 тысяч евро.

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В то же время Днепр-1 до этого был готов заплатить 500 тысяч евро за трансфер полузащитника.

"Хорошие футболисты всегда интересны любой команде. Если бы его выставили на трансфер, думаю, не было бы команды, которая не хотела бы его пригласить. Он играет на позиции, которая нам нужна – под нападающими, играет между линиями, обладает хорошим последним пасом. Может сыграть с глубины и захватить пространство. Он один из лучших на этой позиции, заслуживает внимания", – в свое время заявил главный тренер Днепр-1 Игорь Йовичевич.

В то же время директор Александре Дмитрий Китаев в комментарии Tribuna заявлял, что игроком интересуются и другие клубы, в том числе иностранные.

Отметим, что в 800 тысяч евро Ковальца сейчас оценивает и Transfermarkt.

В этом сезоне Ковалец сыграл 11 матчей за Александрию (9 – в чемпионате Украины) и отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.