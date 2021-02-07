Дніпро-2 прагне придбати півзахисника Кирила Ковальця. Але Олександрія. за яку виступає футболіст, не планує задешево відпускати його

Керівництво Олександрії оцінило Кирила Ковальця у 800 тисяч євро.

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Водночас Дніпро-1 до цього був готовий заплатити 500 тисяч євро за трансфер півзахисника.

"Хороші футболісти завжди цікаві будь-якій команді. Якби його виставили на трансфер, думаю, не було б команди, яка не хотіла б його запросити. Він грає на позиції, яка нам потрібна – під нападаючими, грає між лініями, володіє хорошим останнім пасом. Може зіграти з глибини й захопити простір. Він один з кращих на цій позиції, заслуговує на увагу", – свого часу заявив головний тренер Дніпро-1 Ігор Йовічевич.

Водночас директор Олександрі Дмитро Китаєв в коментарі Tribuna заявляв, що гравцем цікавляться й інші клуби, в тому числі іноземні.

Відзначимо, що у 800 тисяч євро Ковальця зараз оцінює і Transfermarkt.

В цьому сезоні Ковалець зіграв 11 матчів за Олександрію (9 – в чемпіонаті України) та відзначився чотирма результативними передачами. Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.