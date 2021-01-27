В составе Александрии выступает полузащитник Дмитрий Шастал. Но время от времени журналисты ошибаются, когда пишут его фамилию.

Источник: твиттер Александрии

На этот раз ошибку с фамилией игрока допустили в UA-Футбол. Там написали "шастаты". Такая ошибка не осталась без внимания твиттера Александрии. Там пожелали журналистам быть осторожнее с системой предиктивного ввода текста.

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Однако, скорее всего, здесь речь идет об ошибке при переводе, когда тест писался на русском, а затем был переведен на украинский через онлайн-переводчик (сайт UA-Футбол выходит в двух версиях – украинской и российской).

Кроме того, Александрия обыграла в этом сообщении шутку об еще одном своем игроке – Глебе Бухале. С его фамилией тоже часто случаются похожие курьезы при написании новостей.

Шановні колеги з @ua_football, обережніше з системою предиктивного введення тексту pic.twitter.com/pQvZ59sL7e — FC Olexandriуa (@FCO1948) January 26, 2021

Учитывая, что они вместе пришли в Александрию, многие СМИ в свое время решили обыграть их фамилии в своих новостях.

Редакция Спорт24 отмечает, что она тоже может допустить ошибки при написании новостей. Никто из журналистов не застрахован от такого.