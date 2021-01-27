У складі Олександрії виступає півзахисник Дмитро Шастал. Але час від часу журналісти помиляються, коли пишуть його прізвище.

Джерело: твіттер Олександрії

Цього разу помилку з прізвищем гравця допустили в UA-Футбол. Там написали "шастати". Така помилка не залишилася без уваги твітеру Олександрії. Там побажали журналістам бути обережнішим із системою предиктивного введення тексту.

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Однак, скоріш за все, тут мова йде про помилку під час перекладу, коли тест писався російською, а згодом був перекладений на українську через онлайн-перекладач (сайт UA-Футбол виходить у двох версіях – українській та російській).

Окрім того, Олександрія обіграла в цьому повідомленні жарт про ще одного свого гравця – Гліба Бухала. З його прізвищем теж часто трапляються схожі курйози під час написання новин.

Шановні колеги з @ua_football, обережніше з системою предиктивного введення тексту pic.twitter.com/pQvZ59sL7e — FC Olexandriуa (@FCO1948) January 26, 2021

Зважаючи, що вони разом прийшли до Олександрії, чимало ЗМІ свого часу вирішило обіграти їх прізвища у своїх новинах.

Редакція Спорт24 відзначає, що вона теж може допустити помилки під час написання новин. Ніхто з журналістів не застрахований від такого.