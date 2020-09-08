21-летний полузащитник Вадим Янчак вернулся в украинский чемпионат. "Александрия" подписала футболиста на три сезона.

О трансфере сообщил официальный сайт клуба. Последние два сезона игрок провел в Словении.

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Пополнение клуба

По словам Янчака, его контракт со словенским клубом истекал, тогда к нему поступило предложение из "Александрии". Футболист долго не раздумывал и принял решение вернуться в Украину.

Последним клубом Янчака был словацкий "Попрад", который он оставил на правах свободного агента. Провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.

Янчак уже успел сыграть матч за "Александрию" против "Кривбасса" (4:2). Янчак стал первым полноценным новичком команды Шарана в межсезонье – ранее клуб выкупил Максима Третьякова из ДАКи.

Ранее Янчак уже был знаком с командой. Он играл против "Александрии", когда выступал за "Львов". Игрок сможет дебютировать за "александрийцев" уже во втором туре УПЛ в матче против "Миная".

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