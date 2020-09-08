"Александрия" пополнилась талантливым полузащитником сборной Украины U-21
21-летний полузащитник Вадим Янчак вернулся в украинский чемпионат. "Александрия" подписала футболиста на три сезона.
О трансфере сообщил официальный сайт клуба. Последние два сезона игрок провел в Словении.
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Пополнение клуба
По словам Янчака, его контракт со словенским клубом истекал, тогда к нему поступило предложение из "Александрии". Футболист долго не раздумывал и принял решение вернуться в Украину.
Последним клубом Янчака был словацкий "Попрад", который он оставил на правах свободного агента. Провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.
Янчак уже успел сыграть матч за "Александрию" против "Кривбасса" (4:2). Янчак стал первым полноценным новичком команды Шарана в межсезонье – ранее клуб выкупил Максима Третьякова из ДАКи.
Ранее Янчак уже был знаком с командой. Он играл против "Александрии", когда выступал за "Львов". Игрок сможет дебютировать за "александрийцев" уже во втором туре УПЛ в матче против "Миная".
Карьера Вадима Янчака: главное
- Янчак воспитывался в структуре "Львова".
- За юношескую команду из Львова выступал до 2016 года. В сезоне 2016/17 годов Вадим выступал на любительском уровне и сыграл 17 матчей. В сезоне 2017/18 годов сыграл 16 матчей во второй лиге, еще 3 поединка (1 гол) провел в Кубке Украины.
- В июле 2018 года Вадим подписал новый 3-летний контракт со "Львовом". В УПЛ дебютировал в начале августа 2018 года в матче против полтавской "Ворсклы".
- Последние два сезона провел в словацких клубах – "Локомотиве" Кошице и "Попраде".