"Олександрія" поповнилась талановитим півзахисником збірної України U-21
21-річний півзахисник Вадим Янчак повернувся в український чемпіонат. "Олександрія" підписала футболіста на три сезони.
Про трансфер повідомив офіційний сайт клубу. Останні два сезони гравець провів у Словенії.
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Поповнення клубу
За словами Янчака, його контракт із словенським клубом закінчувався, тоді до нього надійшла пропозиція з "Олександрії". Футболіст довго не роздумував та прийняв рішення повернутись в Україну.
Останнім клубом Янчака був словацький "Попрад", який він залишив на правах вільного агента. Провів за клуб 17 матчів та забив 1 гол.
Янчак вже встиг зіграти матч за "Олександрію" проти "Кривбасу" (4:2). Янчак став першим повноцінним новачком команди Шарана у міжсезоння – раніше клуб викупив Максима Третьякова з ДАКи.
Раніше Янчак вже був знайомий з командою. Він грав проти "Олександрії", коли виступав за "Львів". Гравець зможе дебютувати за "олександрійців" вже у другому турі УПЛ у матчі проти "Минаю".
Кар'єра Вадима Янчака: головне
- Янчак виховувався у структурі "Львова".
- За юнацьку команду зі Львова виступав до 2016 року. У сезоні 2016/17 років Вадим виступав на аматорському рівні та зіграв 17 матчів. У сезоні 2017/18 років зіграв 16 матчів у Другій лізі, ще 3 поєдинки (1 гол) провів у Кубку України.
- У липні 2018 року Вадим підписав новий 3-річний контракт із "Львовом". В УПЛ дебютував на початку серпня 2018 року у матчі проти полтавської "Ворскли".
- Останні два сезони провів у словацьких клубах – "Локомотиві" Кошіце та "Попраді".
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