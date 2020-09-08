21-річний півзахисник Вадим Янчак повернувся в український чемпіонат. "Олександрія" підписала футболіста на три сезони.

Про трансфер повідомив офіційний сайт клубу. Останні два сезони гравець провів у Словенії.

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Поповнення клубу

За словами Янчака, його контракт із словенським клубом закінчувався, тоді до нього надійшла пропозиція з "Олександрії". Футболіст довго не роздумував та прийняв рішення повернутись в Україну.

Останнім клубом Янчака був словацький "Попрад", який він залишив на правах вільного агента. Провів за клуб 17 матчів та забив 1 гол.

Янчак вже встиг зіграти матч за "Олександрію" проти "Кривбасу" (4:2). Янчак став першим повноцінним новачком команди Шарана у міжсезоння – раніше клуб викупив Максима Третьякова з ДАКи.

Раніше Янчак вже був знайомий з командою. Він грав проти "Олександрії", коли виступав за "Львів". Гравець зможе дебютувати за "олександрійців" вже у другому турі УПЛ у матчі проти "Минаю".

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