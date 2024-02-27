Драма для Александрии: команде Ротаня могут засчитать поражение за матч с Шахтером

В понедельник, 26 февраля, состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами Александрия и Шахтер. Хозяева поля добились сенсационного результата, который вскоре отменят из-за нелепого нарушения.

Команда Ротаня неожиданно для многих сумела отобрать очки у чемпиона Украины, сыграв вничью 0:0. Впрочем, радость Александрии была недолгой.

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Неудачи преследуют Александрию

В составе хозяев весь матч отыграл полузащитник Иван Калюжный. Однако клуб не успел внести футболиста в заявку на вторую половину сезона.

Такое нарушение автоматически наказывается поражением со счетом 0:3. Поэтому Александрия вместо одного очка получит ноль, а Шахтер пополнит свой багаж тремя баллами.

Интересную деталь сообщил инсайдер Игорь Бурбас. По его информации, Александрия узнала о нарушении не от делегата матча, а от одного из представителей Шахтера. Это произошло на следующий день после поединка.

Путаница с Калюжным