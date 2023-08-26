Хотели вдохновить Усика на победу: Полесье сенсационно разбил Александрию – видеообзор

Матч Александрия – Полесье закончил программу футбольной субботы в рамках УПЛ. 26 августа житомирский клуб неожиданно разобрался с командой Руслана Ротаня.

Александрия – Полесье 0:3

Голы: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будковский, 88

Матч между Александрией и Полесьем был одним из двух субботних поединков УПЛ-2023/2024. Предшествовала этому поединку встреча еще одного дебютанта первенства ЛНЗ и Металлиста 1925. Их матч закончился минимальной победой харьковчан 0:1, пишет 24 Канал.

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На протяжении всего поединка преимуществом на поле владели гости из Житомира. Полесье за матч нанесло 12 ударов, 5 из которых были в створ ворот Александрии.

Хозяева ни разу не попали в рамку ворот соперника, оставив опытного Бойко без работы.

Однако первого гола во встрече пришлось ждать долгих 77 минут. Кушниренко протянул мяч, отдал передачу на Назаренко, несколько сместившегося ближе к центру и точно пробившего из-за пределов штрафной хозяев поля. Александру удался отличный удар, которым он отрыл счет в матче в пользу гостей 0:1.

Три минуты хватило Полесью для того, чтобы удвоить свое преимущество на табло. Все началось с вбрасывания из аута. Назаренко в окружении соперников у углового флажка сумел пяткой отдать обратно на партнера по команде. Тот сразу сделал навесную передачу в штрафную, которую мастерски грудью обработал Макуана, вторым касанием убрал соперника, а третьим пробил обводным ударом в дальний верхний угол владений Шевченко – 0:2.

Видео первых двух голов Полесья

Уже через 8 минут счет в матче стал 0:3 в пользу житомирского клуба. Будковский лучше сыграл на втором этаже после подачи со штрафного и головой перевел мяч в сетку ворот Шевченко.

Как забивал Будковский: смотрите видео

До финального свистка Александрия так и не смогла забить хотя бы гол престижа.

Полесье неожиданно победило Александрию 0:3. Владислав Калитвинцев получил мастер-класс от команды отца Юрия Калитвинцева.