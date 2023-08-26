Олександрія – Полісся 0:3

Голи: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88

Матч між Олександрією та Поліссям був одним із двох суботніх поєдинків УПЛ-2023/2024. Передувала цьому поєдинку зустріч ще одного дебютанта першості ЛНЗ та Металіста 1925. Їх матч закінчився мінімальною перемогою харків'ян 0:1, пише 24 Канал.

Читайте також Завдяки бойовому стилю та настрою: Металіст 1925 дивом переміг ЛНЗ – відеоогляд

Протягом усього поєдинку перевагою на полі володіли гості з Житомира. Полісся за матч завдало 12 ударів, 5 із яких були у ствір воріт Олександрії.

Натомість господарі жодного разу не влучили у рамку воріт суперника, залишивши досвідченого Бойка без роботи.

Однак першого голу у зустрічі довелось чекати довгі 77 хвилин. Кушніренко протягнув м'яч, віддав передачу на Назаренка, який дещо змістився ближче до центру та точно пробив з-за меж штрафного майданчика господарів поля. Олександру вдався чудовий удар, яким він відрив рахунок у матчі на користь гостей 0:1.

Три хвилини вистачило Поліссю для того, аби подвоїти свою перевагу на табло. Все розпочалось із вкидання з ауту. Назаренко в оточенні суперників біля кутового прапорця зумів п'яткою віддати назад на партнера по команді. Той одразу зробив навісну передачу у штрафний, яку майстерно грудьми обробив Макуана, другим дотиком прибрав суперника, а третім пробив обвідним ударом у дальній верхній кут володінь Шевченка – 0:2.

Відео перших двох голів Полісся

Вже через 8 хвилин рахунок у матчі став 0:3 на користь житомирського клубу. Будківський найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного та головою перевів м'яч у сітку воріт Шевченка.

Як забивав Будківський: дивіться відео

До фінального свистка Олександрія так і не змогла забити бодай гол престижу.

Полісся несподівано перемогло Олександрію 0:3. Владислав Калитвинцев отримав майстер-клас від команди свого батька Юрія Калитвинцева.