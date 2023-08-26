Александрия – Полесье 0:3
Голы: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будковский, 88
Матч между Александрией и Полесьем был одним из двух субботних поединков УПЛ-2023/2024. Предшествовала этому поединку встреча еще одного дебютанта первенства ЛНЗ и Металлиста 1925. Их матч закончился минимальной победой харьковчан 0:1, пишет 24 Канал.
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На протяжении всего поединка преимуществом на поле владели гости из Житомира. Полесье за матч нанесло 12 ударов, 5 из которых были в створ ворот Александрии.
Хозяева ни разу не попали в рамку ворот соперника, оставив опытного Бойко без работы.
Однако первого гола во встрече пришлось ждать долгих 77 минут. Кушниренко протянул мяч, отдал передачу на Назаренко, несколько сместившегося ближе к центру и точно пробившего из-за пределов штрафной хозяев поля. Александру удался отличный удар, которым он отрыл счет в матче в пользу гостей 0:1.
Три минуты хватило Полесью для того, чтобы удвоить свое преимущество на табло. Все началось с вбрасывания из аута. Назаренко в окружении соперников у углового флажка сумел пяткой отдать обратно на партнера по команде. Тот сразу сделал навесную передачу в штрафную, которую мастерски грудью обработал Макуана, вторым касанием убрал соперника, а третьим пробил обводным ударом в дальний верхний угол владений Шевченко – 0:2.
Видео первых двух голов Полесья
Уже через 8 минут счет в матче стал 0:3 в пользу житомирского клуба. Будковский лучше сыграл на втором этаже после подачи со штрафного и головой перевел мяч в сетку ворот Шевченко.
Как забивал Будковский: смотрите видео
До финального свистка Александрия так и не смогла забить хотя бы гол престижа.
Полесье неожиданно победило Александрию 0:3. Владислав Калитвинцев получил мастер-класс от команды отца Юрия Калитвинцева.
- Благодаря победе Полесья пока поднялось на 2-е место в таблице, имея в своем активе после 5 туров уже 9 очков.
- Что касается Александрии, то команда Ротаня идет на 6-й позиции, набрав 7 баллов.