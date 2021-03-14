18 тур УПЛ завершился матчем Александрия – Олимпик, на стадионе "Ника". Победу в матче одержали хозяева – 2:0.

Александрия – Олимпик 2:0

Гол: Бондаренко, 28, Стецков, 90

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На 28-й минуте вперед александрийцев вывел Валерий Бондаренко. Ассистировал ему Роман Вантух.

Олимпик не создал практически ничего опасного возле ворот Юрия Панькова во втором тайме. Точку в матче поставил Тимур Стецкив.

"Горожане" набрали 26 очков, но остались на седьмом месте в УПЛ. Для Олимпика это поражение стало уже 5 подряд. Команда Юрия Калитвинцева остается на девятой строчке.

В следующем туре Александрия сыграет против Ингульца на выезде. Олимпик в Полтаве сыграет с Ворсклой.

Александрия – Олимпик видеообзор