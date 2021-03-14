Олександрія впевнено перемогла Олімпік: донеччани програли у п'ятому матчі поспіль – відео
18 тур УПЛ завершився матчем Олександрія – Олімпік, на стадіоні "Ніка. Перемогу в матчі здобули господарі – 2:0.
Джерело:24 канал
Олександрія – Олімпік 2:0
Гол: Бондаренко, 28, Стецьков, 90
Дивіться також Шахтар завдяки дублям Соломона та Тете розтрощив Десну: відео
На 28-й хвилині вперед олександрійців вивів Валерій Бондаренко. Асистував йому Роман Вантух.
Олімпік не створив практично нічого небезпечного біля воріт Юрія Паньківа в другому таймі. Крапку в матчі поставив Тимур Стецьків.
"Містяни" набрали 26 очок, але залишилися на сьомому місці в УПЛ. Для Олімпіка ця поразка стала вже п'ятоюпоспіль. Команда Юрія Калітвінцева залишається на дев'ятому рядку.
- У наступному турі Олександрія зіграє проти Інгульця на виїзді. Олімпік в Полтаві зіграє з Ворсклою.
Олександрія – Олімпік відеоогляд
Поділитися новиною