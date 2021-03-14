18 тур УПЛ завершився матчем Олександрія – Олімпік, на стадіоні "Ніка. Перемогу в матчі здобули господарі – 2:0.

Олександрія – Олімпік 2:0

Гол: Бондаренко, 28, Стецьков, 90

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На 28-й хвилині вперед олександрійців вивів Валерій Бондаренко. Асистував йому Роман Вантух.

Олімпік не створив практично нічого небезпечного біля воріт Юрія Паньківа в другому таймі. Крапку в матчі поставив Тимур Стецьків.

"Містяни" набрали 26 очок, але залишилися на сьомому місці в УПЛ. Для Олімпіка ця поразка стала вже п'ятоюпоспіль. Команда Юрія Калітвінцева залишається на дев'ятому рядку.

У наступному турі Олександрія зіграє проти Інгульця на виїзді. Олімпік в Полтаві зіграє з Ворсклою.

Олександрія – Олімпік відеоогляд