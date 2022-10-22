Александрия – Львов 2:0

Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 66.

В чемпионате Украины стартовал 9 тур УПЛ 2022-2023. Сначала на субботу были вынесены два поединка, однако битва Миная и Шахтера была перенесена с согласия сторон.

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Поэтому единственным матчем субботы стала встреча Александрии и Львова на киевском НСК "Олимпийский", пишет 24 канал. Команда Юрия Гуры была фаворитом встречи, хотя по игре обе команды создали примерно равное количество моментов.

Впрочем, "аграрии" смогли вернуть матч по своему сценарию в середине игры. Помогли номинальным хозяевам два красивых гола. Сначала перед перерывом отличился Калитвинцев, подававший с фланга.

Мяч не нашел адресата и по дуге залетел в ворота Ильющенкова. А в середине второго тайма Владислав уже выступил в роли помощника для Андрея Цурикова.

После подачи с фланга мяч красиво лег на ногу хавбеку Александрии, который взлетел взлет его в дальний угол ворот Львова. В дальнейшем Александрия грамотно засушила игру и отпраздновала третью победу подряд.

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Александрия приближается к лидерам

Этот триумф позволил подопечным Гуры подняться на третье место, но по итогам тура Александрию могут обогнать Верес, Заря или Металлист. Отставание "аграрии" от лидеров в лице Днепра-1 и Шахтера составляет всего три балла.

Львов же не смог подняться из зоны переходных матчей и продолжает занимать 13-е место с показателем в пять баллов. В следующем туре команда Олега Дулуба сыграет с Металлистом, тогда как Александрию ожидает Шахтер.

Видеообзор матча Александрия – Львов: