Олександрія – Львів 2:0

Голи: Калітвінцев, 45+2, Цуріков, 66.

В чемпіонаті України стартував 9 тур УПЛ 2022-2023. Спочатку на суботу були винесені два поєдинки, однак битву Миная та Шахтаря було перенесено за згодою сторін.

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Тому єдиним матчем суботи стала зустріч Олександрії та Львова на київському НСК "Олімпійський", пише 24 канал. Команда Юрія Гури була фаворитом зустрічі, хоча по грі обидві команди створили приблизно рівну кількість моментів.

Втім "аграрії" змогли повернути матч за своїм сценарієм в середині гри. Допомогли номінальним господарям два красивих голи. Спочатку перед перервою відзначився Калітвінцев, який подавав з флангу.

М'яч не знайшов адресата і по дузі залетів у ворота Ільющенкова. А в середині другого тайму Владислав вже виступив в ролі асистента для Андрія Цурікова.

Після подачі з флангу м'яч красиво ліг на ногу хавбеку Олександрії, який зльоту вколотив його у дальній кут воріт Львова. В подальшому Олександрія грамотно засушила гру та відсвяткувала вже третю перемогу поспіль.

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Олександрія наближається до лідерів

Цей тріумф дозволив підопічним Гури піднятись аж на третє місце, але за підсумками туру Олександрію можуть обігнати Верес, Зоря або Металіст. Відставання "аграрії" від лідерів в особі Дніпра-1 та Шахтаря складає всього три бали.

Львів же не зміг піднятись із зони перехідних матчів і продовжує посідати 13 місце з показником у п'ять балів. У наступному турі команда Олега Дулуба зіграє з Металістом, тоді як на Олександрію очікує Шахтар.

Відеоогляд матчу Олександрія – Львів: