Александрия – Оболонь 2:2

Голы: Погорелый, 88, Скорко, 90+2 (пенальти) – Тарануха, 79 (пенальти), Краснопир, 90+7

Нереализованный пенальти: Калюжный, 44

Команда Руслана Ротаня не может одержать победу в трех последних матчах чемпионата. Такая же статистика у киевской Оболони, которая находится на грани прямого вылета УПЛ, пишет 24 Канал.

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Три пенальти и отмененный гол

С первых минут матча хозяева поля больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам Оболони. Хорошие возможности отличиться имели Кулаков и Калитвинцев.

Однако еще лучший шанс забить потерял Иван Калюжный. На 44-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "пивоваров". Однако удар хавбека Александрии оказался несильным и Федоривский в падении накрыл мяч.

На 73-й минуте встречи хавбек Александрии Михайленко из центра штрафной площади расстрелял голкипера Оболони. Однако судья зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

Главные события произошли на последних минутах матча. Сначала на 79-й минуте форвард "пивоваров" Тарануха реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

За две минуты до завершения основного времени нападающий Александрии Погорелый сравнял счет. А на второй компенсированной Скорко забил второй гол в ворота Оболони, реализовав одиннадцатиметровый.

Казалось, что победа в кармане команды Ротаня. Однако доигрывать матч нужно до финального свистка. Именно так сделали футболисты Оболони. На 7-й компенсированной минуте Краснопир метров с 20-ти попал в угол ворот.

2:2 – такой результат матча зафиксировал арбитр.

Турнирное положение команд

Александрия осталась на 12-м месте. У команды Ротаня 25 очков в 24 матчах.

Оболонь сумела подняться на одну строчку, опередив Верес. "Пивовары" занимают 13 место с 20 очками.

Видеообзор матча Александрия – Оболонь