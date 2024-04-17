Олександрія – Оболонь 2:2

Голи: Погорілий, 88, Скорко, 90+2 (пенальті) – Тарануха, 79 (пенальті), Краснопір, 90+7

Нереалізований пенальті: Калюжний, 44

Команда Руслана Ротаня не може здобути перемогу у трьох останніх матчах чемпіонату. Така ж статистика у київської Оболоні, яка перебуває на межі прямого вильоту УПЛ, пише 24 Канал.

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Три пенальті та скасований гол

З перших хвилин матчу господарі поля більше контролювали м'яч та частіше загрожували воротам Оболоні. Гарні нагоди відзначитись мали Кулаков та Калітвінцев.

Проте ще кращий шанс забити втратив Іван Калюжний. На 44-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "пивоварів". Однак удар хавбека Олександрії виявився несильним і Федорівський у падінні накрив м'яч.

На 73-й хвилині зустрічі хавбек Олександрії Михайленко з центру штрафного майданчика розстріляв голкіпера Оболоні. Однак суддя зафіксував офсайд та скасував взяття воріт.

Головні події відбулися на останніх хвилинах матчу. Спочатку на 79-й хвилині форвард "пивоварів" Тарануха реалізував пенальті та вивів свою команду вперед.

За дві хвилини до завершення основного часу нападник Олександрії Погорілий зрівняв рахунок. А на другій компенсованій Скорко забив другий гол у ворота Оболоні, реалізувавши одинадцятиметровий.

Здавалося, що перемога в кишені команди Ротаня. Однак догравати матч потрібно до фінального свистка. Саме це зробили футболісти Оболоні. На 7-й компенсованій хвилині Краснопір метрів з 20-ти поцілив у кут воріт.

2:2 – такий результат матчу зафіксував арбітр.

Турнірне положення команд

Олександрія залишилася на 12-му місці. У команди Ротаня 25 очок у 24 матчах.

Оболонь зуміла піднятися на одну сходинку, випередивши Верес. "Пивовари" займають 13 місце з 20 очками.

Відеоогляд матчу Олександрія – Оболонь