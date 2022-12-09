Журналист анонсировал отставку в Александрии: команду может возглавить тренер сборной Украины

Дороги Александрии и пока главного тренера команды Юрия Гуры могут разойтись. Журналист Михаил Спиваковский рассказал подробнее о возможной отставке в клубе УПЛ.

46-летний наставник может покинуть команду из-за невыполненного задания на первую часть сезона УПЛ и конфликта с футболистами. Михаил Спиваковский анонсирует, что отставка может произойти уже в ближайшие дни.

Вот так Срна сделал смелый прогноз о возможном успехе экстренера Шахтера в Лиге чемпионов.

Журналист анонсировал отставку

По словам журналиста, руководство Александрии поставило задачу перед тренерским штабом на первую часть сезона УПЛ. Команда Юрия Гуры должна была попасть в тройку лидеров украинского первенства. Зато клуб после 13 сыгранных матчей занимает 5-е место. Отставание от третьего места составляет 6 баллов.

Одним из главных кандидатов на кресло, которое еще занимает Гура, является нынешний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Однако о прекращении работы во главе национальной команды речь не идет.

Пока клуб никак не комментирует слова журналиста.

Юрий Гура работает в Александрии с 2014 года, а уже в мае 2021 официально возглавил главную команду.

Во главе команды провел уже 33 матча.

В сезоне-2022/2023 Александрия под руководством Гуры одержала 7 побед при 3 поражениях. Еще 3 поединка заканчивались мировым.

Главное о тренерской карьере Руслана Ротаня