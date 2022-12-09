46-летний наставник может покинуть команду из-за невыполненного задания на первую часть сезона УПЛ и конфликта с футболистами. Михаил Спиваковский анонсирует, что отставка может произойти уже в ближайшие дни.
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Журналист анонсировал отставку
По словам журналиста, руководство Александрии поставило задачу перед тренерским штабом на первую часть сезона УПЛ. Команда Юрия Гуры должна была попасть в тройку лидеров украинского первенства. Зато клуб после 13 сыгранных матчей занимает 5-е место. Отставание от третьего места составляет 6 баллов.
Одним из главных кандидатов на кресло, которое еще занимает Гура, является нынешний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Однако о прекращении работы во главе национальной команды речь не идет.
Пока клуб никак не комментирует слова журналиста.
- Юрий Гура работает в Александрии с 2014 года, а уже в мае 2021 официально возглавил главную команду.
- Во главе команды провел уже 33 матча.
- В сезоне-2022/2023 Александрия под руководством Гуры одержала 7 побед при 3 поражениях. Еще 3 поединка заканчивались мировым.
Главное о тренерской карьере Руслана Ротаня
- Руслан Ротань имеет опыт работы как на клубном, так и на международном уровне. Бывший футболист Днепра начал свою карьеру в качестве ассистента тренера в донецком Олимпике.
- С 27 декабря 2018 возглавляет молодежную сборную Украины. Команда провела под его руководством 38 матчей.
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