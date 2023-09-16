Забили сразу после финального свистка, но судья не засчитал: Минай не уступил Александрии

Подопечные Руслана Ротаня не удивляют нынешней кампании. "Лисицы", в свою очередь, подтанцовывают под ту же мелодию, что и в прошлом сезоне.

Александрия – Минай 1:1

Голы: Кулаковский, 73 – Гуничев, 61

Александрия и Минай провели встречу в рамках 7-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышел закарпатский коллектив. "Городцам" не удается набрать вожделенное количество очков уже несколько туров подряд, пишет 24 Канал.

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Очередной ляп рефери

В очередном туре украинского первенства сошлись коллективы, которые либо забыли, как это выигрывать, либо вообще не торжествовали в нынешнем сезоне. Александрия в последнем 4 турах заработала только 1 пункт, уступив в трех крайних играх, Минай, в свою очередь, практически из всех матчей вышел в роли "избитого", только дважды расписав мировую. Поэтому данная встреча должна была стать глотком свежего воздуха для одной из команд.

Первая половина встречи не подарила зрителю забитых голов, однако арбитр матча Александр Шандор сразу продемонстрировал, что он присутствует на поле, поскольку за 56 минут игроков обоих коллективов увидели перед собой 6 раз желтые карточки. Александрия выглядела более активной, однако 37-летний Бандура действовал уверенно. Минай по чуть-чуть нащупывал свой момент, что и дало свой результат.

На 61-й минуте матча Егор Гуничев остался без опеки в штрафной "граждан", поэтому без лишних проблем, после подачи с углового, головой отправил мяч в дальнюю "девятку". Александрия же перешла из фазы "контроля" и более наступательную, что тоже принесло свои плоды.

На 73-й минуте игры защитник закарпатского коллектива бессмысленно нарушил правила в собственной штрафной, оттолкнув игрока Александрии руками (соперник на скорости с мячом еще до контакта покидал пределы поля). Арбитр, который все же прибег к проверке эпизода благодаря VAR ( система впервые присутствует на каждом матче тура УПЛ ), указал на одиннадцатиметровую отметку. К исполнению удара подошел 21-летний Артем Кулаковский, безупречно реализовавший момент. В конце игры Александрия еще пыталась штурмовать ворота Минаю, но вот больше разочаровать "лис" им не удалось.

Александрия все же могла забить гол в самой концовке игры, однако арбитр встречи во время незавершенного эпизода дал финальный свисток. Рефери снова станут объектом обсуждения.

Видеоозор матча:

Таким образом, Александрия оказалась на 9-й строчке чемпионата Украины (8 очков). Минай не продемонстрировал прогресс по сравнению с прошлым сезоном, поскольку продолжает находиться в низах турнирной таблицы, заняв последнюю строчку (3 балла) так еще и не почувствовав вкуса победы.