Александрия – Левый Берег 2:0

Голы: Кампуш, 53, Шабанов, 67

Удаления: Сухоручко, 45+1

Александрия с самого начала нового сезона удивила многих болельщиков украинского футбола. Сейчас коллектив Руслана Ротаня подошел к игре с дебютантом элитного дивизиона Украины в роли лидера турнирной таблицы, сообщает 24 канал.

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Александрия на классе победила Левый Берег

С начала матча подопечные Руслана Ротаня взяли под контроль игру. "Горожане" навязали свою игру, а "аисты" были вынуждены под нее подстраиваться и играть вторым номером.

Первый тайм проходил полностью по плану для Александрии. Были опасные моменты, но они не завершались забитым мячом. В конце первой половины игры Даниил Сухоручко, нападающий Левого Берега, за 2 минуты заработал две желтые карточки и в итоге удаление.

Уже на самом старте игры Александрия воспользовалась преимуществом по количеству игроки на поле. На 53-й минуте Мигель Кампуш забил гол после фланговой подачи Никиты Кравченко. Подопечные Руслана Ротаня повели в счете 1:0.

Вскоре Александрия удвоила преимущество в матче с "аистами". На 67-й минуте Артем Шабанов отметился забитым голом. Левый Берег пытался отыграть хоть один гол, но не смогли сделать этого. В итоге коллектив Руслана Ротаня одержал уверенную домашнюю победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча Олександрия – Левый Берег: