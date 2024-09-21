Черноморец – Карпаты 0:1

Голы: Тарас Сакив, 52

Удаление: Адамюк, 64

Черноморец и Карпаты идут нога в ногу в турнирной таблице чемпионата Украины, 10 и 11 место, соответственно. Львовяне в этом матче намеревались реабилитироваться после поражения от Шахтера (5:2), а одесситы продолжить победную серию до двух матчей, информирует 24 канал.

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Минимальная победа Карпат

Первый тайм обе команды начали активно и сразу пошла борьба. Львовяне атаковали ворота Черноморца, но одесситы не собирались играть вторым номер и отвечали своими навалами на ворота Карпат.

На 19-минуте в борьбе за мяч Стенио Толедо, полузащитник львовских Карпат, получил повреждение, ему разбили нос. Одесситы и "львы" не собирались сбавлять темп игры и продолжали активно атаковать ворота друг друга.

Больших задержек у не было поэтому арбитр матча добавил всего 1 минуту. В итоге первая половина игры завершилась 0:0. Команды ушли в раздевалку для отдыха и получения новых установок от своих тренеров.

Второй тайм начался также активно как и первый. На 52-й минуте матча Тарас Сакив из львовских Карпат отметился шикарным голом со штрафного. Защитник осторожно положил мяч под правую стойку.

На 64-й минуте игры львовяне остались в меньшинстве. Менее, чем за полчаса до конца матча Владимир Адамюк получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Черноморец пытался использовать свое преимущество по количеству игроков, но Карпаты смогли помешать одесситам. В итоге игра закончилась минимальной победой львовян со счетом 0:1.