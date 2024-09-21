Олександрія – Лівий Берег 2:0

Голи: Кампуш, 53, Шабанов, 67

Вилучення: Сухоручко, 45+1

Олександрія з самого початку нового сезону здивувала багатьох вболівальників українського футболу. Наразі колектив Руслана Ротаня підійшов до гри із дебютантом елітного дивізіону України у ролі лідера турнірної таблиці, повідомляє 24 канал.

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Олександрія на класі перемогла Лівий Берег

Від початку матчу підопічні Руслана Ротаня взяли під контроль гру. "Містяни" нав'язали свою гру, а "лелеки" були вимушені під неї підлаштовуватись та грати другим номером.

Перший тайм відбувався повністю за планом для Олександрії. Були небезпечні моменти, але вони не завершувались забитим м'ячем. Наприкінці першої половини гри Даниїл Сухоручко, нападник Лівого Берега, за 2 хвилини заробив дві жовті картки та у підсумку вилучення.

Вже на самому старті гри Олександрія скористалась перевагою за кількістю гравці на полі. На 53-й хвилині Мігель Кампуш забив гол після флангової подачі Микити Кравченка. Підопічні Руслана Ротаня повели в рахунку 1:0.

Невдовзі Олександрія подвоїла перевагу у матчі з "лелеками". На 67-й хвилині Артем Шабанов відзначився забитим голом. Лівий Берег намагався відіграти хоч один гол, але не змогли зробити цього. У підсумку колектив Руслана Ротаня здобув впевнену домашню перемогу з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Олександрія – Лівий Берег: