"Александрия" и "Колос" станут первыми клубами в УПЛ, которые проведут матчи со зрителями после карантина. Эти игры состоятся уже в субботу, 25 июля.

Разрешение на проведение матчей с болельщиками на трибунах предоставило Министерство здравоохранения, сообщает 24 канал. Однако Минздрав выставил несколько условий перед клубами относительно этих матчей.

Вот так: Лучше ему это не видеть: ультрас завязали памятнику Лобановского глаза – фото

Как попасть на игру "Колоса"

"Колос" свой матч против "Днепра-1" проведет в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 17:00. Вход на матч будет бесплатным, сообщили в ФК "Колос". Но чтобы получить пропуск, следует отправить письмо по адресу [email protected] со списком лиц, указав:

фамилию, имя, отчество, дату, месяц, год рождения, серию и номер паспорта, а также номер телефона;

указать данные ответственного лица за эту заявку.

Заявка принимается не более чем на 10 человек.

При этом при входе на стадион с собой необходимо иметь паспорт и защитную маску. Без паспорта или маски (даже при наличии приглашения) на стадион человек допущен не будет.

Как попасть на игру "Александрии"

"Александрия" с "Мариуполем" сыграет в 19:30. Матч состоится на стадионе "Ника". А купить билеты на эту игру можно в кассах стадиона в пятницу, 24 июля, с 11:00 до 17:00 и в субботу, 25 июля, с 9:00 до 13:00. При этом одно лицо может приобрести только один билет, сообщается на сайте "Александрии".

Обязательно при входе на территорию КСК "Ника" надевать маску.

Пройти температурный скрининг (при признаках повышенной температуры и проявлениях ОРВИ болельщик на стадион не допускается).

При содействии стюардов провести дезинфекцию рук антисептиком.

Вход на стадион детей до 14 лет только в сопровождении взрослого.

Соблюдать социальную дистанцию (1,5 – 2 метра).

Занимать места в чаше стадиона строго по местам, указанным в билетах.

Не снимать маску на протяжении всего матча.

При посещении туалетов не создавать давку и придерживаться социальной дистанции.

Владельцы абонементов размещаются во втором и восьмом секторах на местах со специальными отметками (при содействии стюардов).

По завершению матча организовано покинуть чашу стадиона, соблюдая социальную дистанцию и не снимая масок.

Напомним, победители этих матчей сыграют в финале плей-офф УПЛ. Этот матч состоится в среду, 29 июля.