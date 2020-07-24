"Олександрія" та "Колос" стануть першими клубами в УПЛ, які проведуть матчі з глядачами після карантину. Ці ігри відбудуться вже в суботу, 25 липня.

Дозвіл на проведення матчів з вболівальниками на трибунах надало Міністерство охорони здоров'я, повідомляє 24 канал. Однак МОЗ виставив декілька умов перед клубами щодо цих матчів.

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Як потрапити на гру "Колоса"

"Колос" свій матч проти "Дніпро-1" проведе в Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 17:00. Вхід на матч буде безкоштовний, повідомили в ФК "Колос". Але щоб отримати перепустку, слід надіслати лист на адресу [email protected] зі списком осіб, вказавши:

прізвище, ім’я, по-батькові, дату, місяць, рік народження, серію та номер паспорту, а також номер телефону;

вказати дані відповідальної особи за цю заявку.

Заявка приймається не більше ніж на 10 осіб.

При цьому при вході на стадіон з собою необхідно мати паспорт та захисну маску.Без паспорта або маски (навіть за наявності запрошення) на стадіон людина допущена не буде.

Як потрапити на гру "Олександрії"

"Олександрія" з "Маріуполем" зіграє о 19:30. Матч відбудеться на стадіоні "Ніка". А купити квитки на цю гру можна в касах стадіону в п’ятницю, 24 липня, з 11:00 до 17:00 та в суботу, 25 липня, з 9:00 до 13:00. При цьому одна особа може придбати тільки один квиток, повідомляється на сайті "Олександрії".

Обов’язково при вході на територію КСК "Ніка" одягати маску.

Пройти температурний скринінг (при ознаках підвищеної температури та проявах ГРВІ вболівальник на стадіон не допускається).

За сприянням стюардів провести дезінфекцію рук антисептиком.

Вхід на стадіон дітей віком до 14 років тільки у супроводі дорослого.

Дотримуватись соціальної дистанції (1,5-2 метри).

Займати місця в чаші стадіону суворо по місцях вказаних у квитках.

Не знімати маску протягом всього матчу.

При відвідуванні туалетів не створювати тисняву та дотримуватись соціальної дистанції.

Власники абонементів розміщуються у другому та восьмому секторах на місцях зі спеціальними позначками (при сприянні стюардів).

По завершенню матчу організовано залишити чашу стадіону, дотримуючись соціальної дистанції та не знімаючи масок.

Нагадаємо, переможці цих матчів зіграю у фіналі плей-офф УПЛ. Цей матч відбудеться в середу, 29 липня.