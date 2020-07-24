"Олександрія" та "Колос" назвали вимоги для вболівальників, які хочуть відвідати матчі команд
"Олександрія" та "Колос" стануть першими клубами в УПЛ, які проведуть матчі з глядачами після карантину. Ці ігри відбудуться вже в суботу, 25 липня.
Дозвіл на проведення матчів з вболівальниками на трибунах надало Міністерство охорони здоров'я, повідомляє 24 канал. Однак МОЗ виставив декілька умов перед клубами щодо цих матчів.
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Як потрапити на гру "Колоса"
"Колос" свій матч проти "Дніпро-1" проведе в Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 17:00. Вхід на матч буде безкоштовний, повідомили в ФК "Колос". Але щоб отримати перепустку, слід надіслати лист на адресу [email protected] зі списком осіб, вказавши:
- прізвище, ім’я, по-батькові, дату, місяць, рік народження, серію та номер паспорту, а також номер телефону;
- вказати дані відповідальної особи за цю заявку.
Заявка приймається не більше ніж на 10 осіб.
При цьому при вході на стадіон з собою необхідно мати паспорт та захисну маску.Без паспорта або маски (навіть за наявності запрошення) на стадіон людина допущена не буде.
Як потрапити на гру "Олександрії"
"Олександрія" з "Маріуполем" зіграє о 19:30. Матч відбудеться на стадіоні "Ніка". А купити квитки на цю гру можна в касах стадіону в п’ятницю, 24 липня, з 11:00 до 17:00 та в суботу, 25 липня, з 9:00 до 13:00. При цьому одна особа може придбати тільки один квиток, повідомляється на сайті "Олександрії".
- Обов’язково при вході на територію КСК "Ніка" одягати маску.
- Пройти температурний скринінг (при ознаках підвищеної температури та проявах ГРВІ вболівальник на стадіон не допускається).
- За сприянням стюардів провести дезінфекцію рук антисептиком.
- Вхід на стадіон дітей віком до 14 років тільки у супроводі дорослого.
- Дотримуватись соціальної дистанції (1,5-2 метри).
- Займати місця в чаші стадіону суворо по місцях вказаних у квитках.
- Не знімати маску протягом всього матчу.
- При відвідуванні туалетів не створювати тисняву та дотримуватись соціальної дистанції.
- Власники абонементів розміщуються у другому та восьмому секторах на місцях зі спеціальними позначками (при сприянні стюардів).
- По завершенню матчу організовано залишити чашу стадіону, дотримуючись соціальної дистанції та не знімаючи масок.
Нагадаємо, переможці цих матчів зіграю у фіналі плей-офф УПЛ. Цей матч відбудеться в середу, 29 липня.