"Александрия" и черниговская "Десна" 31-го октября не смогли определить более сильного в рамках 8 тура чемпионата Украины. Команды разошлись боевой ничьей.

Александрия – Десна 2:2

Голы: Банада, 72, Ситало, 82 – Тотовицкий, 39 (п), Будковский, 84

Удаление: Имереков, 89 (Десна)

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Ход игры

В первой половине игры команды не создали много моментов, хотя в начале матча гости могли выйти вперед. Об этом сообщает 24 канал.

На 3-й минуте игры Калитвинцев отдал на Арвеладзе, а тот прострелил вдоль ворот. Казалось, что Тотовицкий не может промахнуться, но попал в стойку ворот Юрия Панькива.

В середине тайма "северяне" заработали довольно сомнительный пенальти, который реализовал Тотовицкий.

После перерыва хороший момент отличиться упустил Шевцов. Огиря запустил левым флангом Калитвинцева, который выполнил идеальную подачу на голову Шевцову. Тот каким-то образом пробил не по воротам, а вдоль них.

"Александрия" ответила на 62-й минуте. Ковалец благодаря индивидуальным действиям разобрался в штрафной и сделал прострел – мяч рикошетом от Гитченко едва не попал в дальний угол.

На 72-й минуте хозяева таки сравняли счет. Снова Ковалец благодаря своим индивидуальным действиям обыграл защитников и на этот раз точно прострелил на Банаду. Евгений спокойно переправил мяч в пустые ворота.

Ковалец на 79-й минуте мог вывести "Александрию" вперед. Кирилл качнул защитника "Десны" в штрафной и пробил по центру ворот. Паст вытащил мяч из-под перекладины.

За 3 минуты подопечные Владимира Шарана, которые большинство матча отсиживалась в обороне, неожиданно вышли вперед. После вбрасывания из-за боковой линии Третьяков навесил в штрафную, где Ситало в падении занес мяч в ворота – 2:1.

Впрочем, хозяева радовались всего 2 минуты: Тотовицкий навесил на свежего Будковского, который ударом в угол не оставил шансов Панькиву.

В конце матча "Десна" осталась в меньшинстве: Имереков "наиграл" на удаление, поэтому "Александрия" получила шанс вырвать победу. Однако "Александрия" не смогла добить "Десну" – 2:2.

Александрия – Десна видеообзор