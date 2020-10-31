"Олександрія" та чернігівська "Десна" 31-го жовтня не змогли виявити сильнішого у рамках 8 туру чемпіонату України. Команди розійшлися бойовою нічиєю.

Олександрія – Десна 2:2

Голи: Банада, 72, Сітало, 82 – Тотовицький, 39 (п), Будківський, 84

Вилучення: Імереков, 89 (Десна)

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Хід гри

У першій половині гри команди не створили багато моментів, хоча на початку матчу гості могли вийти вперед. Про це повідомляє 24 канал.

На 3-й хвилині гри Калітвінцев віддав на Арвеладзе, а той прострілив уздовж воріт. Здавалося, що Тотовицький не може промахнутися, але влучив у стійку воріт Юрія Паньківа.

У середині тайму "сіверяни" заробили доволі сумнівний пенальті, який реалізував Тотовицький.

По перерві хороший момент відзначитися втратив Шевцов. Огіря запустив лівим флангом Калітвінцева, який виконав ідеальну подачу на голову Шевцову. Той якимось чином пробив не по воротах, а вздовж них.

"Олександрія" відповіла на 62-й хвилині. Ковалець завдяки індивідуальним діям розібрався у штрафному і зробив простріл – м'яч рикошетом від Гітченка ледь не влучив у дальній кут.

На 72-й хвилині господарі таки зрівняли рахунок. Знову Ковалець завдяки своїм індивідуальним діям обіграв оборонців і цього разу точно прострілив на Банаду. Євгеній спокійно переправив м'яч у порожні ворота.

Ковалець на 79-й хвилині міг вивести "Олександрію" вперед. Кирило хитнув оборонця "Десни" у штрафному та пробив по центру воріт. Паст витягнув м'яч з-під поперечини.

Через 3 хвилини підопічні Володимира Шарана, які більшість матчу відсиджувалася в обороні, несподівано вийшли вперед. Після вкидання з-за бокової лінії Третьяков навісив у штрафний, де Сітало у падінні заніс м'яч у ворота Паста – 2:1.

Втім, господарі раділи всього 2 хвилини: Тотовицький навісив на свіжого Будківського, який ударом у кут не залишив шансів Паньківу.

Наприкінці матчу "Десна" залишилася в меншості: Імереков "награв" на вилучення, тому "Олександрія" отримала шанс вирвати перемогу. Однак "Олександрія" не змогла добити "Денсу" – 2:2.

Олександрія – Десна відеоогляд