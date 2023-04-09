"Ничейный синдром" Ротаня: Александрия в большинстве не сумела обыграть "моряков" – видео
В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором Александрия принимала на собственном поле Черноморец. Обе команды еще не знали горечи поражений в 2023 году.
Александрия – Черноморец 1:1
Голы: Ковалец, 67 – Алефиренко, 35
В прошлом туре Руслан Ротань одержал первую победу в чемпионате УПЛ. Поэтому в матче с Черноморцем тренер "горожан" надеялся продолжить победную серию, пишет 24 Канал.
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Ротань попал в ничейную полосу
Хозяева поля с первых минут поединка пытались больше контролировать мяч. Подопечные Романа Григорчука отвечали на это острыми контратаками и опасными стандартами.
За десять минут до завершения первого тайма "моряки" вышли вперед. Арендованный у Зари форвард Алефиренко словно на велосипеде прошел сквозь защиту Александрии и технически переправил мяч в сетку ворот Непогодова.
Когда команды готовились уже идти на перерыв, красную карточку получил экс-игрок Александрии Александр Демченко. Таким образом он "подыграл" своей бывшей команде.
Подопечные Ротаня сумели воспользоваться численным преимуществом в середине второго тайма. После подачи с углового Калитвинцева, капитан Александрии Ковалец лучше всех сориентировался в штрафной и сравнял счет. Кстати, в свое время Кирилл защищал цвета Черноморца.
Все попытки игроков Александрии вырвать победу завершились ничем. В итоге свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1. Отметим, что пять из шести последних матчей "горожан" завершились с ничейным результатом.
Результат в матче не отразился на расположении соперников в турнирной таблице. Александрия продолжает удерживать 5-е место, а Черноморец остался на 11-м.