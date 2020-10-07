В "Олександрії" спалах коронавірусу: хто ще захворів на COVID-19
В "Олександрії" виявлено ще декілька позитивних тестів на коронавірус. Окрім Паньківа коронавірусом захворіли голкіпер Білик та захисник Дубра.
Футболісти "олександрійців" пройшли обов'язкове тестування після матчу 5-го туру проти донецького "Олімпіка", де зазнали поразки 3:2. У клубі було виявлено декілька позитивних тестів на COVID-19, але поки що в "Олександрії" не повідомили прізвища всіх, хто захворів на коронавірус, пише офіційний сайт клубу.
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Спалах коронавірусу
Голкіпер дізнався про свій діагноз до приїзду на збори молодіжної збірної України, які відбуваються у столиці України.
Захисник Дубра розповів, що захворів на коронавірус у своїх соцмережах. Тепер гравець змушений пропустити матчі національної збірної Латвії у Лізі Націй.
"Олександрія" у повному складі пішла на самоізоляцію. Вже найближчим часом тренери та співробітники клубу в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування, після чого будуть визначені подальші дії.
Додамо, що у цьому році Білик зіграв лише один матч, а у Дубри – 3 виходи на поле.
Раніше повідомлялось, що позитивний тест на коронавірус було виявлено також у Юрія Паньківа, якого довикликав у збірну України Андрій Шевченко.