В "Олександрії" виявлено ще декілька позитивних тестів на коронавірус. Окрім Паньківа коронавірусом захворіли голкіпер Білик та захисник Дубра.

Футболісти "олександрійців" пройшли обов'язкове тестування після матчу 5-го туру проти донецького "Олімпіка", де зазнали поразки 3:2. У клубі було виявлено декілька позитивних тестів на COVID-19, але поки що в "Олександрії" не повідомили прізвища всіх, хто захворів на коронавірус, пише офіційний сайт клубу.

До теми: Воротарі збірної України Лунін і Паньків здали позитивні тести на COVID-19

Спалах коронавірусу

Голкіпер дізнався про свій діагноз до приїзду на збори молодіжної збірної України, які відбуваються у столиці України.

Захисник Дубра розповів, що захворів на коронавірус у своїх соцмережах. Тепер гравець змушений пропустити матчі національної збірної Латвії у Лізі Націй.

Šodien saņēmu Covid-19 testa rezultātu, un man tāpat kā vēl vairākiem komandas biedriem konstatēts šis vīruss. Diemžēl Latvijas izlasei oktobra spēlēs palīdzēt nevarēšu. Stipru veselību visiem! — Kaspars Dubra (@KasparsDubra) October 6, 2020

"Олександрія" у повному складі пішла на самоізоляцію. Вже найближчим часом тренери та співробітники клубу в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування, після чого будуть визначені подальші дії.

Додамо, що у цьому році Білик зіграв лише один матч, а у Дубри – 3 виходи на поле.

Раніше повідомлялось, що позитивний тест на коронавірус було виявлено також у Юрія Паньківа, якого довикликав у збірну України Андрій Шевченко.