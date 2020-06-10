Во вторник, 9 июня, умер известный украинский тренер по биатлону Александр Прядко. Заслуженный тренер Украины по биатлону ушел из жизни на 78-м году.

О смерти тренера сообщает Федерация биатлона Украины.

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Причины смерти Александра Прядко не сообщаются. Сегодня, 10 июня, тренера похоронят в Чернигове.

Биография Александра Прядко

Александр Прядко в биатлоне с 1963 года. Он успешно представлял Черниговскую областную команду физкультурного спортивного общества "Авангард" на первенстве УССР.

Был неоднократным чемпионом и призером первенства СССР среди спортивных обществ, чемпионом и призером первенства УССР.

Прядко более известен как тренер. С 1991 года он работал тренером национальной сборной Украины.

Именно под его руководством Украина выиграла первую олимпийскую медаль на XVII зимних олимпийских играх (Лиллехаммер, Норвегия 1994). Бронзовую медаль получила Валентина Цербе-Несина.

Воспитанники Прядко стали заслуженными тренерами Украины, заслуженными работниками физической культуры, которые работают в национальных сборных команд по биатлону.