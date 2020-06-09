Неожиданно скончался венгерский борец Бендегуз Той. Спортсмен умер 6 июня во время тренировки с партнерами по сборной команде Венгрии.

О смерти 22-летнего спортсмена сообщает официальный сайт United World Wreestling.

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Официально причина смерти спортсмена не сообщается, но есть подозрение на внезапную сердечную недостаточность.

Bendegúz Tóth, Promising Hungarian Freestyle Wrestler, Dies at 22 https://t.co/gW9i30ZSYo — United World Wrestling (@wrestling) June 6, 2020

Что известно про Бендегуза Тоя

Венгр – неоднократный призер международных стартов по вольной борьбе в младших возрастных категориях.

Бендегуз считался перспективным борцом. Завоевал серебро на чемпионате Европы среди кадетов (2014), был призером чемпионата Европы в возрасте до 23 лет (серебро 2017 года) и становился призером в свободной и греко-римской борьбе на Всемирной Универсиаде в 2018 году.

Той – член взрослой сборной Венгрии, участвовал в чемпионате мира в Нур-Султане (2019) и в чемпионате Европы (2020).