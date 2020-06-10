У вівторок, 9 червня, помер відомий український тренер з біатлону Олександр Прядко. Заслужений тренер України з біатлону пішов з життя на 78-му році.

Про смерть тренера повідомляє Федерація біатлону України.

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Причини смерті Олександра Прядка не повідомляються. Сьогодні, 10 червня, тренера поховають у Чернігові.

Біографія Олександра Прядка

Олександр Прядко у біатлоні з 1963 року. Він успішно представляв Чернігівську обласну команду фізкультурного спортивного товариства "Авангард" на першості УРСР.

Був неодноразовим чемпіоном та призером першості СРСР серед спортивних товариств, чемпіоном та призером першості УРСР.

Прядко більш відомий як тренер. З 1991 року він працював тренером національної збірної України.

Саме під його орудою Україна виграла першу олімпійську медаль на XVII зимових олімпійських іграх (Ліллехаммер, Норвегія 1994). Бронзову медаль здобула Валентина Цербе-Несіна.

Вихованці Прядка стали заслуженими тренерами України, заслуженими працівниками фізичної культури, які працюють в національних збірних команд з біатлону.