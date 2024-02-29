Александр Меркушина победила в гонке с массовым стартом, в которой принимали участие 60 биатлонисток. Также Украину представляли еще две участницы – Ксения Приходько и Виктория Хвостенко, передает 24 Канал.

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Украинское "золото" в Эстонии

Меркушина-младшая дважды промахнулась на двух первых огневых рубежах. За то на двух следующих отстрелялась чисто – 10 из 10-ти. Такого выступления хватило Александре, чтобы заехать на первое место пьедестала.

Очень мощную борьбу украинке навязала француженка Лола Бужо, которая сделала на один промах меньше. Однако уступила на финише Меркушиной меньше, чем двумя секундами. Бужо стала второй.

Тройку призеров масс-старта-60 замкнула биатлонистка из Италии Карлотта Гаутеро.

Другие украинские девушки выступили немного хуже. В топ-15 свое место заняла Приходько, которая на отлично прошла все огневые рубежи. А вот Хвостенко даже не заехала в топ-40 – 41-я позиция. Виктория больше всего настреляла ошибок – же четыре, три из которых были на последней стрельбе.

Топ-3 призеров масс-старта-60 (девушки) и места украинок:

1. Александра Меркушина (Украина, 1+1+0+0) 28:17,2

2. Лола Бужо (Франция, 1+0+0+0+0) +1,9

3. Карлотта Гаутеро (Италия, 1+1+0+0) +11,1

...

13. Ксения Приходько (Украина, 0+0+0+0+0) +1:23,9

41. Виктория Хвостенко (Украина, 0+0+1+3) +3:10,7

К слову. На юниорском чемпионате мира в Эстонии осталось провести масс-старты юношей, юниорок и юниоров. Также эстафеты у юношей, девушек, юниоров и юниорок.