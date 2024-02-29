Олександр Меркушина тріумфувала у гонці із масовим стартом, у якій брали участь 60 біатлоністок. Також Україну представляли ще дві учасниці – Ксенія Приходько та Вікторія Хвостенко, передає 24 Канал.

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Українське "золото" в Естонії

Меркушина-молодша двічі схибила на двох перших вогневих рубежах. За те на двох наступним відстрілялась чисто – 10 із 10-ти. Такого виступу вистачило Олександрі, аби заїхати на першу місце п'єдесталу.

Дуже потужну боротьбу українці нав'язала француженка Лола Бужо, яка зробила на один промах менше. Однак поступилась на фініші Меркушиній менше, аніж двома секундами. Бужо стала другою.

Трійку призерок мас-старту-60 замкнула біатлоністка із Італії Карлотта Гаутеро.

Інші українські дівчата виступили трохи гірше. У топ-15 своє місце зайняла Приходько, яка на відмінно пройшла усі вогневі рубежі. А от Хвостенко навіть не заїхала у топ-40 – 41-ша позиція. Вікторія найбільше настріляла хиб – ж чотири, три з яких були на останній стрільбі.

Топ-3 призерок мас-старту-60 (дівчата) та місця українок:

1. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+0) 28:17,2

2. Лола Бужо (Франція, 1+0+0+0) +1,9

3. Карлотта Гаутеро (Італія, 1+1+0+0) +11,1

...

13. Ксенія Приходько (Україна, 0+0+0+0) +1:23,9

41. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+0+1+3) +3:10,7

До слова. На юніорському чемпіонаті світу в Естонії залишилось провести мас-старти юнаків, юніорок та юніорів. Також естафети у юнаків, дівчат, юніорів та юніорок.