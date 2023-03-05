18-річна українська біатлоністка, попри шалений вітер, непогана впоралась на вогневому рубежі. На перших трьох стрільбах Меркушина-молодша схибила по одному разу, а от остання четверта стрільба була у виконанні Олександри бездоганною – 5 із 5-ти та у підсумку почесне третє місце в "індивідуалці", пише 24 канал.
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Переможницею індивідуальної гонки стала німкеня Юлія Кінк, яка фінішувала з двома промахами.
"Срібло" чемпіонату світу-2023 серед юніорів здобула представниця Швейцарії Алессіа Лаагер, яка з трійки призерок найменше схибила на вогневому рубежі – один постріл у "молоко" із 20 мішеней.
Інша українка Олена Городна заїхала у топ-10. Біатлоністка закрила 19-ть із 20-ти мішеней та фінішувала сьомою. За крок від квіткової церемонії.
Справи у двох інших наших представниць йшли не так яскраво. Ксенія Приходько та Марія Голоборода відзначились поганою стрільбою та фінішували аж у п'ятому та шостому десятках "індивідуалки".
Призерки "індивідуалки" ЮЧС-2023
1. Юлія Кінк (Німеччина, 1+0+0+1) 32:23,8
2. Алессіа Лаагер (Швейцарія, 1+0+0+0) +59,8
3. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+1+0) +1:10,2
...
7. Олена Городна (0+1+0+0) +1:33,5
46. Ксенія Приходько (2+1+2+1) +6:40,7
54. Марія Голоборода (1+3+0+1) +7:49,9
5 березня за нагороди в "індивідуалці" на ЮЧС-2023 позмагаються хлопці. Україна буде представлена у наступному складі – Єгор Макаренко (№3), Богдан Борковський (№53) та Михайло Хміль (№70).